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營收速報 - 台驊控股(2636)11月營收21.48億元年增率高達60.21％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:15


台驊控股(2636-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣21.48億元，年增率60.21%，月增率0.44%。

今年1-11月累計營收為234.06億元，累計年增率76.2%。

最新價為81.3元，近5日股價上漲2.91%，相關航 運 業上漲3.35%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-642 張
  • 外資買賣超：-670 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+28 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 21.48億 60% 0%
24/10 21.39億 61% -9%
24/9 23.41億 85% -11%
24/8 26.16億 91% -2%
24/7 26.71億 123% -1%
24/6 26.97億 150% 25%

台驊控股(2636-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收台驊控股

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