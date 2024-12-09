營收速報 - 台驊控股(2636)11月營收21.48億元年增率高達60.21％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 18:15
今年1-11月累計營收為234.06億元，累計年增率76.2%。
最新價為81.3元，近5日股價上漲2.91%，相關航 運 業上漲3.35%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-642 張
- 外資買賣超：-670 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+28 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|21.48億
|60%
|0%
|24/10
|21.39億
|61%
|-9%
|24/9
|23.41億
|85%
|-11%
|24/8
|26.16億
|91%
|-2%
|24/7
|26.71億
|123%
|-1%
|24/6
|26.97億
|150%
|25%
台驊控股(2636-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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