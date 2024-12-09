〈焦點股〉材料-KY 成長動能足並獲納入0056成分股早盤勁揚5.8%

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材料 - KY 產能規劃上，因應絲束需求與營運成長，2024 年 7 月中旬已順利完成擴增絲束產能，預計 2025 年 1 月再完成擴增絲束產能；其次，因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡的可持續性醋酸纖維長絲 (森綾) 產能，以增加多樣化產品並因應市場需求，預計年底前完成產能擴增至約 2,400 噸，並規劃 2025 年及 2026 年產能倍數擴增