材料-KY 9月及Q3營收同創新高 前9月營收111億元超越去年全年

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-07 18:36

‌



材料 - KY(4763-TW) 今 (7) 日公布最新營收，2024 年 9 月營收為 15.02 億，創新高，月增 2.37%，年增 23.43%，第三季營收 43.72 億元也創新高，季增 36.82%，年增 34.05%，同時，2024 年 1-9 月營收 111.8 億元，已超越 2023 年全年營收 110.26 億元。

材料 - KY2024 年 1-9 月 收 111.8 億元，除已超越去年全年營收之外，年增 55.33%；主要由於絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價維持高檔，同時，絲束新產能擴增完成挹注。

‌



展望 2024 年，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另濟南大自然新材料也看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持濟南大自然新材料成長。預期在平均銷售單價優於 2023 年，且今年度有新的絲束與長絲 (森綾) 產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續。

材料 - KY 的產能規劃方面，首先，因應絲束需求與營運成長，2024 年 7 月中旬已順利完成擴增絲束產能，預計 2025 年 1 月再完成擴增絲束產能；同時，因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡的可持續性醋酸纖維長絲 (森綾) 產能，以增加多樣化產品並因應市場需求，預計年底前完成產能擴增至約 2400 噸，並規劃 2025 年及 2026 年產能倍數擴增。

材料 - KY 並預計 2025 年第二季完成與中峰化學規模相當之醋片新廠。另東南亞設廠 (絲束) 計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資案，目前正按部就班去進行。除持續優化生產效率與擴大產能外，材料 - KY 表示，將致力於把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及回收技術策略方向佈局，以達成長期成長、鞏固競爭優勢及為大自然出一份力的目標。

材料 - KY2024 年上半年營收爲 68.09 億元，毛利率 64.47%，年增 6.35 個百分點，稅後 2024 年上半年稅後純益達 38.56 億元，年增 1.41 倍，每股純益達 44.89 元。