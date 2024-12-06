材料-KY11月營收15.58億元創新高 成長動能可望延續到明年

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-06 18:16

‌



材料 - KY(4763-TW) 今 (6) 日公布最新營收資訊，材料 - KY2024 年 11 月單月營收為 15.58 億元，創新高，月增 10.02%，年增 25.21%；累計 1-11 月營收 141.54 億元，年成長 46.3%。主要由於絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價維持高檔，暨絲束與長絲 (森綾) 新產能擴增完成挹注等因素。

展望 2024 年第四季，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另濟南大自然新材料亦看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持濟南大自然新材料成長。預期在平均銷售單價優於 2023 年度，且今年度有新的絲束與長絲 (森綾) 產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續。

‌



材料 - KY 產能規劃方面，首先，因應絲束需求與營運成長，2024 年 7 月中旬已順利完成擴增絲束產能，預計 2025 年 1 月再完成擴增絲束產能；其次，因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡的可持續性醋酸纖維長絲 (森綾) 產能，以增加多樣化產品並因應市場需求，預計年底前完成產能擴增至約 2,400 噸，並規劃 2025 年及 2026 年產能倍數擴增

同時，材料 - KY 預計 2025 年第二季完成與中峰化學規模相當之醋片新廠。另東南亞設廠 (絲束) 計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

除持續優化生產效率與擴大產能外，材料 - KY 仍將致力於把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及回收技術策略方向佈局，以達成長期成長、鞏固競爭優勢及為地球與大自然出力的目標。

資料來源：材料 - KY