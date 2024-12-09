奧孟亞ANY002跨國授權報捷 與韓國大廠簽訂獨家授權
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-09 12:39
奧孟亞 (7776-TW) 先前與國際藥廠簽訂歐洲、美國、加拿大、澳洲、印度等市場的獨家授權，今 (9) 日宣布再與韓國大廠簽訂南韓市場的獨家授權，奧孟亞將獲簽約金、分階段取得里程碑金，以及合約期間內的其他對價。
奧孟亞指出，此次簽訂簽訂獨家授權，透過韓國大廠專精於產品註冊、市場准入以及快速商業化推廣，有利奧孟亞 ANY002 口服劑型在韓國商業化以及銷售事務。
奧孟亞表示，韓國 2023 年 GLP-1 銷售市場約 1.3 億美元，僅次於中國與日本，不過成長率達 4.5%，遠高於日本，加上韓國政府支持生技產業，法規核準流程相對快速，上市時間相對樂觀。
奧孟亞進一步提到，旗下口服胜肽專利平台應用廣泛，ANY002 為首個商業化產品，除授權歐洲、美國、加拿大、澳洲、印度與韓國市場，目前也與中國、拉丁美洲以及東歐等國家洽談中。
奧孟亞說明，目前 GLP-1 應用在第二型糖尿病及減重治療市場中需求暢旺，此外，臨床也發現 GLP-1 可望拓展非酒精性脂肪肝、帕金森氏症、阿茲海默症等其他適應症，具發展潛力。
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