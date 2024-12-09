奧孟亞ANY002跨國授權報捷 與韓國大廠簽訂獨家授權

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奧孟亞進一步提到，旗下口服胜肽專利平台應用廣泛，ANY002 為首個商業化產品，除授權歐洲、美國、加拿大、澳洲、印度與韓國市場，目前也與中國、拉丁美洲以及東歐等國家洽談中。

奧孟亞說明，目前 GLP-1 應用在第二型糖尿病及減重治療市場中需求暢旺，此外，臨床也發現 GLP-1 可望拓展非酒精性脂肪肝、帕金森氏症、阿茲海默症等其他適應症，具發展潛力。