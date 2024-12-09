全球十大富豪最新排名出爐！馬斯克首破3千億美元蟬聯首富 身家少最多的是他

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-09 12:45

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最新數據顯示，科技狂人馬斯克是上月財富增加最多的富豪，成長 25% 至首度突破 3 千億美元，持續蟬聯全球首富，亞馬遜創辦人貝佐斯跟甲骨文創辦人 Larry Ellison 的身家也顯著上漲。

《Forbes》報導，馬斯克自 5 月下旬以來一直是全球首富，與第二大富豪之間的財富差距剛剛拉大到超過 1000 億美元，並在 11 月 22 日短暫觸及歷史新高 3340 億美元。截至美東時間 12 月 1 日午夜，馬斯克的身家為 3300 億美元，比 11 月 1 日高出 660 億美元。川普贏得美國大選後，市場押寶馬斯克跟川普關係密切是利多，特斯拉股價隨之飆升。

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馬斯克在大選期間向川普捐贈逾 1 億美元，川普當選後獲任命他政府效率部 (DOGE) 共同部長，該諮詢顧問團體將提議削減政府工作崗位、專案和支出。除特斯拉外，馬斯克還是火箭公司 SpaceX 執行長，X 平台董事長兼首席技術長，也是 xAI 創辦人。

對全球十大富豪中的其他幾位來說，11 月也是一段輝煌時光，排名第二的 Ellison 身家漲幅也位居第二，因甲骨文股價走強使其財富在 11 月增加 220 億美元，目前身家近 2270 億美元。

貝佐斯排名第三，由於這家電商巨頭股價在 11 月上漲 11%，他的財富增加 190 億美元至 2230 億美元。2018 年至 2021 年期間，貝佐斯穩居《Forbes》全球億萬富豪榜榜首，但到了 2022 年排名下滑至第二名，今年又降一位。

第四名則是 Meta 執行長祖克柏，因該公司股價在 11 月期間略有上漲，祖克柏財富也隨之增加了 24 億美元，而奢侈品集團 LVMH 執行長兼董事長 Bernard Arnault 財富 11 月縮水 90 億美元，但好在保住第五名的位置。Arnault 在去年上半年的大部分時間都是世界首富，今年 2 月至 5 月底期間曾再次成為世界首富。

「股神」巴菲特則排第六，即便在向子女的慈善基金會捐贈 11 億美元的波克夏海瑟威股票，上月財富仍增加 86 億美元。波克夏 A 股股價上月攀漲近 7%，助力巴菲特從一個月前的第七名上升至第六名。

谷歌共同創辦人之一 Larry Page 則從第六名降至第七名，因谷歌母公司 Alphabet 上月股價下跌，使 Page 的身家減少 17 億美元至 1404 億美元。谷歌另一創辦人 Sergey Brin 則以 1343 億美元緊追其後。

微軟前執行長 Steve Balmery 則排第九，因上月微軟股價約漲 4%，使其身家增加 39 億美元至 1248 億美元。

全球第十大富豪則是 Zara 母公司 Inditex 創辦人 Amancio Ortega，上月 Inditex 股價下跌，他的排名也隨之從第九名降至第十名，財富估計縮水 38 億美元至 1238 億美元。