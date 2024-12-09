針對強制分拆法上訴遭駁TikTok嗆上訴至最高法院 專家：翻盤機率明顯降低

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-09 09:51

‌



美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院上周五 (6 日) 拒絕駁回對 TikTok「不賣就禁」法令，TikTok 執行長周受資回應稱將上訴到美國最高法院尋求臨時禁制令，以阻止法律的實施。母公司字節跳動也表示，將堅決採取上訴措施，以維護自身的合法權益。

法院認為，《保護美國人免受外國敵對勢力控制應用法案》中涉及 TikTok 的部分在憲法審查下是合理的，因此駁回 TikTok 的請求。

‌



TikTok 發言人 Michael Hughes 說：「美國最高法院有保護美國人言論自由權利的傳統，我們期待他們在這一重要憲法問題上秉持這一原則。遺憾的是，TikTok 禁令是基於不準確、有缺陷和假設性的資訊制定和推動的，導致了對美國人民的徹底審查。除非 TikTok 封禁法律被叫停，否則超過 1.7 億美國人將在 2025 年 1 月 19 日後無法發聲。」

TikTok 執行長周受資在一封內部備忘錄上也說：「我們的下一步是尋求對封禁法律的臨時禁制令，並等待美國最高法院的審查。雖然今天的消息令人失望，但請放心，我們將繼續為保護平台上的言論自由而奮鬥。」

今年 3 月，美國眾議院以 352 比 65 的壓倒性票數通過 TikTok 分拆法案，隔月美國總統拜登簽署價值 950 億美元的對外援助法案，其中包含強制字節跳動分拆 TikTok 美國業務的法案。該法案將 TikTok 分拆的期限從 165 天延長到 270 天，且字節跳動持股不得超過 20%，否則將面臨美國全國禁令。此外，若拜登確定出售事宜取得進展，還可行使一次 90 天的延期權力。

今年 5 月 7 日，TikTok 及其母公司字節跳動提起訴訟，直指拜登政府通過的 TikTok 強制分拆法案違憲。在上訴之初，TikTok 便敦促法院在 12 月 6 日前作出裁決，以便有充足時間向最高法院請求複核。

在判決書中，美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院認為，雖然該法侵犯美國憲法《第一修正案》對於言論自由的規定，但其服務於國家安全的緊迫利益，並且是實現這些利益的最狹義手段，因此在「嚴格審查」標準下仍然有效。TikTok 主張法案違反平等保護原則，但法院認為法案符合平等保護的要求，因為它針對的是特定的國家安全風險。

德恆律師事務所矽谷辦公室負責人朱可亮表示，判決指出這部法律侵犯美國人的言論自由權，但因 TikTok 威脅美國國安，因此在「嚴格審查」標準下仍然有效。在美國憲法訴訟歷史上，這是一份罕見的判決，因為當美國法院用「嚴格審查」方式時，絕大部分時候都會判政府敗訴。

對 TikTok 與字節跳動未來可能採取的救濟方式，朱可亮表示，雖可以繼續上訴到美國最高法院，但翻盤的機會明顯降低了。