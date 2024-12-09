自川普當選以來 美國比特幣ETF湧入近100億美元
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-09 16:10
川普當選美國總統以來，已有近 100 億美元湧入直接投資比特幣的美國 ETF，人們押注川普對加密貨幣產業的擁抱將預示著市場繁榮。
根據彭博社彙編的數據，包括貝萊德集團（BlackRock Inc.）和富達投資（Fidelity Investments）等推出的十幾檔比特幣 ETF，在 11 月 5 日大選之後的這段時間內，吸引了約 99 億美元的淨流入，助其總資產增至約 1,130 億美元。
川普上週挑選了一位數位資產支持者擔任美國證券監管機構的下一任負責人，並任命了有史以來第一位 AI 及加密貨幣領域的人擔任「AI 與加密沙皇」。
「AI 與加密沙皇」是川普新設立的職位，要凸顯他打算加速這兩項產業的發展。川普誓言要用支持性規則取代拜登政府對數位資產的懷疑，甚至支持建立戰略性國家比特幣儲備的想法。
比特幣於 12 月 5 日首次突破 10 萬美元，截至週一上午 11:55 在新加坡交易價格為 98,860 美元。同時，截至上週日，比特幣已連漲六周，創下自 2021 年加密貨幣熱潮以來最長漲期。
加密貨幣主要經紀商 FalconX 研究主管 David Lawant 在一份報告中寫道，要「持續且堅定地」突破 10 萬美元，可能需要進一步的積極催化劑才能實現。
美國監管機構也批准了現貨以太坊 ETF，該基金由 9 檔基金組成，在川普當選後吸引了近 20 億美元的淨認購。這個第二大的加密貨幣，最近的表現超過比特幣。
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