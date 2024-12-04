南韓閃電戒解嚴 旅行社、航空業營運不受影響 反倒可趁韓元貶值採購
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-04 13:02
南韓昨晚無預警宣布戒嚴，震撼全球，但短短 6 個小時又閃電解嚴，市場關注對產業的影響，旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 指出，目前出團一切正常，而航空業者的韓國航點也正常營運中，旅遊業者甚至不排除，在韓元貶值之際會有消費者積極購買相關旅遊產品來撿便宜。
南韓總統尹錫悅無預警宣布戒嚴，韓元重挫，原市場預期台北股匯市風雨欲來，但台股開盤前，南韓已宣布解嚴，目前台北股匯市並未受相關影響，而消費者關心的航空業和旅遊業相關行程，也正常營運中。
雄獅表示，目前無退訂情形，評估此次事件暫無影響，會持續與南韓地接團隊和領隊保持聯繫。
而航空業不受影響，華航韓國航線營運及機票銷售正常，長榮航往返韓國的航班也正常營運。
雄獅統計，今年底至明年 2 月韓國行程訂單年增幅達 40%，目前需求能見度也達到櫻花季。
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