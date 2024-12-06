鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估上修至1.17元，預估目標價為33.03元
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15
根據FactSet最新調查，共38位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.14元上修至1.17元，其中最高估值1.65元，最低估值0.58元，預估目標價為33.03元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.65(1.65)
|2.44
|3.67
|最低值
|0.58(0.58)
|0.77
|0.72
|平均值
|1.18(1.17)
|1.71
|2.35
|中位數
|1.17(1.14)
|1.79
|2.43
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|229.37億
|342.15億
|457.07億
|最低值
|201.08億
|218.62億
|224.74億
|平均值
|217.06億
|284.68億
|349.25億
|中位數
|216.78億
|284.09億
|340.90億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.52
|-0.13
|-0.05
|-0.31
|1.68
|營業收入
|4,115萬
|13.70億
|41.88億
|67.25億
|174.81億
詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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