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鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估上修至1.17元，預估目標價為33.03元

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15


根據FactSet最新調查，共38位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.14元上修至1.17元，其中最高估值1.65元，最低估值0.58元，預估目標價為33.03元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.65(1.65)2.443.67
最低值0.58(0.58)0.770.72
平均值1.18(1.17)1.712.35
中位數1.17(1.14)1.792.43

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值229.37億342.15億457.07億
最低值201.08億218.62億224.74億
平均值217.06億284.68億349.25億
中位數216.78億284.09億340.90億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.52-0.13-0.05-0.311.68
營業收入4,115萬13.70億41.88億67.25億174.81億

詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLI

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