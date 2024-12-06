鉅亨速報 - Factset 最新調查：DocuSign公司DOCU-US的目標價調升至78.5元，幅度約28.69%
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對DocuSign公司(DOCU-US)提出目標價估值：中位數由61元上修至78.5元，調升幅度28.69%。其中最高估值124元，最低估值56元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予DocuSign公司評價：積極樂觀4位、保持中立16位、保守悲觀3位。
DocuSign公司今(6日)收盤價為83.68元。近5日股價上漲28.69%，標普指數上漲1.27%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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