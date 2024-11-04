鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至1.14元，預估目標價為32.65元
鉅亨網新聞中心 2024-11-04 20:15
根據FactSet最新調查，共39位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.17元下修至1.14元，其中最高估值1.58元，最低估值0.58元，預估目標價為32.65元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.58(1.58)
|2.44
|3.67
|最低值
|0.58(0.58)
|0.77
|0.72
|平均值
|1.16(1.16)
|1.71
|2.36
|中位數
|1.14(1.17)
|1.78
|2.47
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|229.37億
|342.15億
|457.07億
|最低值
|201.08億
|218.62億
|224.74億
|平均值
|215.86億
|283.42億
|346.99億
|中位數
|216.28億
|282.50億
|343.40億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.52
|-0.13
|-0.05
|-0.31
|1.68
|營業收入
|4,115萬
|13.70億
|41.88億
|67.25億
|174.81億
詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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