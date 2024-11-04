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鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至1.14元，預估目標價為32.65元

鉅亨網新聞中心 2024-11-04 20:15


根據FactSet最新調查，共39位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.17元下修至1.14元，其中最高估值1.58元，最低估值0.58元，預估目標價為32.65元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.58(1.58)2.443.67
最低值0.58(0.58)0.770.72
平均值1.16(1.16)1.712.36
中位數1.14(1.17)1.782.47

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值229.37億342.15億457.07億
最低值201.08億218.62億224.74億
平均值215.86億283.42億346.99億
中位數216.28億282.50億343.40億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.52-0.13-0.05-0.311.68
營業收入4,115萬13.70億41.88億67.25億174.81億

詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLI

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