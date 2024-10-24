東元攜手臻鼎組成戰略合作夥伴 共同推動PCB產業綠色轉型

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-24 16:32

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東元 (1504-TW) 今 (24) 日宣布，攜手 PCB 製造商臻鼎 (4958-TW) 簽署全面戰略性合作夥伴關係，一同推動 PCB 產業的節能減碳及永續發展，進行綠色轉型，首波將在「智慧能源管理」項目展開合作。

東元指出，旗下廠房節能「減碳包」在 2023 年已於臻鼎深圳園區以及秦皇島園區順利完工，實現每年 150 萬人民幣 (約新台幣 683 萬元) 的電費節約，每年減少的碳排約 1800 噸。

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東元說明，雙方合作範圍涵蓋東元為臻鼎提供各種工況的技改服務，與各種動力能源系統的整體解決方案，包含電機驅動系統、迴圈水系統、風機系統、空調系統、空壓系統、和餘熱利用等。

至於能源管理合作方面，雙方將優先試行太陽能、儲能系統的建設與運維，同時對設備智慧健康運行的監測、預警、診斷、趨勢分析也將陸續展開合作。

東元董事長利明献表示，此合作案符合東元三年發展策略中的節能減碳項目，並攜手臻鼎建構 PCB 產業的低碳生態，雙方以每年減碳 5000 噸以上為目標。