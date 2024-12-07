營收速報 - 2024年12月7日台股大型公司11月營收一覽（新增52家）
鉅亨網新聞中心 2024-12-07 07:55
本次公布11月營收一覽
截至台北時間2024年12月7日07:55，彙整前一日公布11月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計72家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|智邦-通信網路業
|125.49億
|83.2%
|元太-光電業
|30.51億
|69.9%
|英業達-電腦及週邊設備業
|608.58億
|37.9%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|宏達電-通信網路業
|3.27億
|46.2%
|達運-光電業
|16.03億
|35.4%
|華夏-塑膠工業
|9.70億
|17.2%
11月已公布營收一覽
截至目前，已公布11月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達72家。其中營收年增大於 25％有7家，年增小於-20％有8家。
11月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|7家
|大於50億
|>= 0%
|36家
|大於50億
|< 0%
|21家
|大於50億
|<= -20%
|8家
11月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|鴻準-其他電子業
|114.52億
|223.2%
|智邦-通信網路業
|125.49億
|83.2%
|元太-光電業
|30.51億
|69.9%
|太子-建材營造業
|9.35億
|59.8%
|英業達-電腦及週邊設備業
|608.58億
|37.9%
11月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|太子-建材營造業
|9.35億
|77.4%
|京城銀-金融保險業
|9.85億
|75.9%
|鴻準-其他電子業
|114.52億
|74.3%
|宏達電-通信網路業
|3.27億
|46.2%
|達運-光電業
|16.03億
|35.4%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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