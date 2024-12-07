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鉅亨速報

營收速報 - 2024年12月7日台股大型公司11月營收一覽（新增52家）

鉅亨網新聞中心 2024-12-07 07:55


本次公布11月營收一覽

截至台北時間2024年12月7日07:55，彙整前一日公布11月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計72家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
智邦-通信網路業 125.49億 83.2%
元太-光電業 30.51億 69.9%
英業達-電腦及週邊設備業 608.58億 37.9%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
宏達電-通信網路業 3.27億 46.2%
達運-光電業 16.03億 35.4%
華夏-塑膠工業 9.70億 17.2%
11月已公布營收一覽

截至目前，已公布11月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達72家。其中營收年增大於 25％有7家，年增小於-20％有8家。

11月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 7家
大於50億 >= 0% 36家
大於50億 < 0% 21家
大於50億 <= -20% 8家

11月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
鴻準-其他電子業 114.52億 223.2%
智邦-通信網路業 125.49億 83.2%
元太-光電業 30.51億 69.9%
太子-建材營造業 9.35億 59.8%
英業達-電腦及週邊設備業 608.58億 37.9%

11月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
太子-建材營造業 9.35億 77.4%
京城銀-金融保險業 9.85億 75.9%
鴻準-其他電子業 114.52億 74.3%
宏達電-通信網路業 3.27億 46.2%
達運-光電業 16.03億 35.4%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收11月營收其他電子業鴻準通信網路業智邦

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智邦705-0.56%
元太266-6.01%
英業達50.50.60%
宏達電44.35-1.33%
達運13.451.51%
華夏13.450.37%
鴻準87.20.81%
太子10.90.93%
京城銀49.150.00%

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