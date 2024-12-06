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彰銀前11月獲利136.70億創新高 年增12.8% EPS 1.22元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-06 20:31

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彰銀小而美！前11月進帳136.70億創新高 年增12.8% EPS1.22元。（鉅亨網記者張韶雯攝）

彰化銀行 (2801-TW) 今（6）日公布 113 年 11 月份合併稅前盈餘 14.80 億元，前 11 月累計合併稅前盈餘 168.99 億元，累計合併稅前每股盈餘 1.51 元；前 11 月累計合併稅後盈餘 136.70 億元，月增 9.8%，年增 12.8%，累計合併稅後每股盈餘 (EPS) 1.22 元，再創新高。

彰銀日前在 2024 年第三季法說會，即公布累計前 10 月稅後盈餘 124.55 億元，累計 EPS 達 1.11 元創下歷年同期新高，預估 Q4 展望樂觀，今年的營運成果應該會優於預期，在獲利穩健成長基礎上，明年股利發放也可望較今年好。


根據會中報告，彰銀前三季整體獲利表現及業務動能持續穩健成長，資產規模與淨值雙雙再創新高，累計合併稅後盈餘達新台幣 112.49 億元，較去年同期成長 9.89%。每股稅後盈餘 (EPS) 1.00 元，資產報酬率 (ROA) 為 0.37%、股東權益報酬率 (ROE) 為 5.80%。

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