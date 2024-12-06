彰銀前11月獲利136.70億創新高 年增12.8% EPS 1.22元

彰銀日前在 2024 年第三季法說會，即公布累計前 10 月稅後盈餘 124.55 億元，累計 EPS 達 1.11 元創下歷年同期新高，預估 Q4 展望樂觀，今年的營運成果應該會優於預期，在獲利穩健成長基礎上，明年股利發放也可望較今年好。