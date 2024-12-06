雙引擎發威！中信金前11月賺683億元 EPS 3.45元改寫新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-06 17:56

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中信金 (2891-TW) 今 (6) 日公告 2024 年 11 月自結，單月稅後純益為 49.38 億元，月減約 1%、年增 2.54 倍，累計前 11 月合併稅後純益 683.27 億元，已超越去年全年獲利，年增 24.26%，每股稅後純益 (EPS) 為 3.45 元，同創歷史新高。同時，中信金旗下雙引擎中國信託銀行及台灣人壽累計前 11 月稅後純益分別創下歷年同期最高及次高。

中信金表示，子公司中信銀行 11 月稅後純益 42.86 億元，累計前 11 月稅後純益 450.6 億元，較去年同期成長 16%，創歷年同期新高。今年以來，存放款動能穩健成長，財富管理因保險、基金及結構債銷售業績大幅增加，帶動相關手續費收入，較去年同期成長 40%。

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此外，信用卡業務在海外消費需求強勁帶動下，手續費收入較去年同期成長 25%，加上衍生性金融商品操作及債券處分挹注，帶動中信銀整體營收較去年同期成長。