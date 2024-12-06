錼創Q4首台巨量轉移設備認列業績 明年穿戴應用加持營收季季增

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-06 17:55

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MicroLED 廠錼創 - KY(6854-TW) 營運長陳銘章在今 (6) 日法說會中指出，今年第四季將認列首台設備銷售，毛利率可達 40-60%，預計設備銷售占全年營收 10-20%；另外隨著 MicroLED 市場走強，明年營收可望呈現季季增的成長力道。

展望明年，陳銘章表示，錼創 2025 年成長動能將維持今年強勁態勢，營收將呈現逐季成長；其中，美系客戶將在第一季推出穿戴式顯示器及 AR 眼鏡產品，進一步擴大 Micro LED 市場應用；目前除了三星電子已推出多款 Micro LED 電視外，應用領域還包括運動賽事、車用顯示器、車用玻璃及大尺寸顯示器。

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在產能規劃上，COC 業務月產能將從目前 2000-2500 片，明年擴增 5 成以上至 3000-4000 片，超出產能部分將交由同業代工；COC 市占率已達 9 成，主要客戶包含台系、韓系等面板廠。

陳銘章指出，車用市場方面，目前與歐洲車廠洽談訂單仍在設計階段，預計 2027-2030 年進入實裝階段；錼創預期，Micro LED 電視應用將於 2026 年逐步普及；而在設備銷售方面，今年巨量轉移設備已經賣出一台，目前以台廠客戶為主，並持續與韓國等海外客戶洽談中，預期明年設備銷售目標為 5-10 台。

錼創 11 月營收創下 3.2 億元單月歷史新高，今年上半年每股盈餘 1.09 元，第三季 0.55 元，目標全年損益兩平，為因應市場需求擴大，錼創規劃透過現金增資及可轉換公司債籌資，用於資本支出及研發投入，並且利用資金向晶圓光電洽談購廠事宜。