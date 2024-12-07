AI是場沒有終點線的競賽，台積電號召供應鏈擴產兩倍，矽光子 設備廠旺到明年？

陳冠廷分析師(摩爾投顧) 2024-12-07 09:20

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亞馬遜雲端服務 (AWS) 執行長 Matt Garman 表示:「AI 是一場沒有終點線的競賽，因為 AI 是一項不會消失的基礎技術」。亞馬遜是雲端服務的龍頭，我想他們看 AI 需求看的很清楚，這場沒有終點線的競賽，各大科技廠只能不斷奔跑。特斯拉執行長馬斯克也要再擴大 AI 投資，要將超級電腦規模擴大 10 倍，增加幅度遠高於預期，為的就是要贏過 OpenAI 和 Google 等競爭對手。還有 Meta 也宣布要在路易斯安那州興建歷來最大的 AI 資料中心，可能斥資達 100 億美元。這全部都指向同一個方向，就是 AI 軍備競賽這部引擎沒有熄火，也代表全球經濟和台股不會熄火。

先進晶片目前是供不應求，跟一般工業和電子產品不一樣，為什麼馬斯克要用最快速度拿到最多先進晶片，因為【算力】就是競爭力，是很明確的指標，你的運算能力比別人高，你就是比別人強，假設有兩個國家，一個國家的 AI 運算能力比另一個國家強，那在軍事實力上，算力強的國家可以把較弱的壓在地上打。所以台積電號召供應鏈 3 年擴產兩倍，而且台積電也在世界各地擴廠，正是因為看到未來需求。

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大盤從 8/6 落底後，外資節奏就是在箱型區間，逢高獲利了結然後布局空單，逢低檔破線時承接股票並回補空單，大盤 12 月連續反攻 1200 點，箱型壓力目前在 23700 附近，越往 23700，大盤拉回壓力會越大，但就如我所說，AI 軍備競賽的推動力沒有熄火，台股也不會熄火，而且 AI 的題材會擴散跟輪動，像最近很飆的 BBU 和被動元件，也是 AI 伺服器題材延伸出來的，但最飆的已不是 AI 伺服器為主的股票，這就是題材的輪動。

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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師