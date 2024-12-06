研華11月營收年增近4% 歐、日及新興市場表現突出

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-06 16:15

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工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (6) 日公告 11 月營收 54.04 億元，月減 2.3%、年增近 4%；累計前 11 月營收 544.11 億元，年增 8.9%。

研華說明，11 月營收以區域別來看，以歐洲、日本及新興市場表現最突出，年對年分別增長 12%、12% 及 27%，中國則較去年同期個位數增長；然北美較去年同期雙位數衰退，韓國及台灣表現則年對年微幅下滑。

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事業群表現而言，以工業物聯網事業群 (IIoT) 及服務物聯網事業群 (SIoT) 表現較突出，分別年增 13% 及 20%，嵌入式物聯網平台事業群 (EIoT) 及應用電腦事業群 (ACG) 分別年增 4% 及 8%；產業雲暨影像科技事業群 ((ICVG) 為雙位數衰退。