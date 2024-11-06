〈研華法說〉Q4營收估雙增 明年首季預期正向成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-06 17:59

‌



工業電腦廠研華 (2395-TW) 今 (6) 日召開法說，展望第四季，綜合經營管理總經理陳清熙預估，營收可望季增、年增中低個位數，毛利率維持 4 成上下的水準，目前接單逐季轉強，明年第一季展望正向、可望延續成長。

陳清熙表示，基於當前營運狀況與平均匯率 1 美元兌新台幣 31.7 元的假設，預期第四季營收約 4.8-5 億美元，約新台幣 152.16-158.5 億元，估季增 1.8-6%、年增 0.5-4.7%，毛利率 39-41%、營益率 14.5-16.5%。

‌



陳清熙指出，第三季接單 / 出貨比 (B/B Ratio) 回到 1.07，預期接下來逐季轉強，10 月更超過 1.08，接下來 11、12 月也同樣看好；主要市場來看，北美、歐洲向上，中國也維持 1 以上，擺脫過去 18 個月營運谷底。

嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪補充，美國市場明、後年動能都不錯，很多 design-in 的案子非常強勁。以研華第三季各區域市場營收比重來看，北美 31%、歐洲 17%、中國 23%、北亞 10%、台灣 7%、新興市場 9%、其他約 3%。