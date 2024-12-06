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營收速報 - 振樺電(8114)11月營收17.06億元年增率高達110.42％

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 18:15


振樺電(8114-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣17.06億元，年增率110.42%，月增率33.17%。

今年1-11月累計營收為119.88億元，累計年增率32.21%。

最新價為335元，近5日股價上漲7.97%，相關電腦週邊上漲4.24%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+148 張
  • 外資買賣超：+101 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：+49 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 17.06億 110% 33%
24/10 12.81億 63% 6%
24/9 12.05億 34% -1%
24/8 12.22億 49% 4%
24/7 11.70億 42% -11%
24/6 13.22億 47% 26%

振樺電(8114-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為端點銷售管理系統(POS)及其週邊設備和服務。資訊服務系統整體解決方案。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收振樺電

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