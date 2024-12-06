營收速報 - 振樺電(8114)11月營收17.06億元年增率高達110.42％
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 18:15
今年1-11月累計營收為119.88億元，累計年增率32.21%。
最新價為335元，近5日股價上漲7.97%，相關電腦週邊上漲4.24%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+148 張
- 外資買賣超：+101 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：+49 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|17.06億
|110%
|33%
|24/10
|12.81億
|63%
|6%
|24/9
|12.05億
|34%
|-1%
|24/8
|12.22億
|49%
|4%
|24/7
|11.70億
|42%
|-11%
|24/6
|13.22億
|47%
|26%
振樺電(8114-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為端點銷售管理系統(POS)及其週邊設備和服務。資訊服務系統整體解決方案。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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