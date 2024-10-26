萬海將重砸逾500億元 購置8艘16000 TEU大船

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-26 09:24

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貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (25) 日公告，將訂造 8 艘 16000 TEU 甲醇雙燃料貨輪，合計約將斥資高達 520 億元，法人分析，訂購此類大型船舶，是對長程航線展現擴張的企圖心。

萬海說明，此次大額購置新船案，是基於集團長期發展和整體營運考量。

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萬海董事會通過，將向 2 家造船廠買進 8 艘 16000 TEU 甲醇雙燃料船全貨櫃輪，其中有 4 艘是向 HD HYUNDAI SAMHO 購入，預計交易總額為 7.45-8.16 億美元，換算新台幣約 238.8-261.6 億元。

而另外 4 艘 16000 TEU 甲醇雙燃料預備全貨櫃輪則是向 SAMSUNG HEAVY 訂造，交易總額為 7.5- 8.16 億美元，約新台幣 240.4-261.6 億元。