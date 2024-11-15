鉅祥菲律賓新廠將設置電鍍線 有助增加客戶訂單黏著度

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-15 12:14

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沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 目前的產能利用率維持在 70% 以上，而 2025 年第二季起在台灣觀音新廠、中國惠州廠及菲律賓廠都將加入量產的行列，同時，菲律賓廠的建新建置，已規劃在開模、沖壓之外加入產品電鍍製程，有利於增加新客戶的下單的黏著度。

鉅祥明年在台觀音新廠己加入精鍍製程，預計於 2025 年投產，而在海外廠的部分，則在菲律賓新廠租用工業區內廠房投產，同時，鉅祥依客戶端的開發產品需求，也將在菲律賓新廠加入電鍍線，除增加產品附加價值之外，更有利於增加新客戶的持續下單的黏著度。

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而鉅祥在全球資料中心、雲端運算的高度 AI 需求帶動之下，總經理林映碩指出，公司目前 AI 應用占比已有約 15%，在產業趨勢正向下，訂單能見度可達 2025 年第二季，同時在客戶並已要求第二個廠區支應生產，對明年營運的挹注極大。

鉅祥指出，2025 年營運動能最明確的就是 AI，鉅祥供貨主要是主機機房所需如電池備援系統用等的金屬機構件，估計佔營收比重約 15%，同時，並一定程度帶動相關 AI 連接器訂單的接單。鉅祥對這類產品訂單生產則以上海廠區負責生產後出口組裝，依目前來看，AI 相關產品訂單能見度可到 2025 年第二季，且 AI 應用產品毛利也優於平均毛利率。

鉅祥 2024 年前三季鉅祥營收 49.15 億元，毛利率 32.88%，年增 4.56 個百分點，稅後純益 7.97 億元，勝過去年全年，年增 50.5%，每股純益爲 3.91 元。