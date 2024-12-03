〈焦點股〉美12月降息有戲唱 00757創高挑戰首檔百元海外ETF

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-03 11:36

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無懼美中貿易戰開打，加上美國 12 月有機會持續降息，科技股領軍大漲，蘋果股價連二日改寫歷史新高，市值來到 3.62 兆美元，穩居全球企業市值一哥寶座。NYSE FANG+ 尖牙指數盤中創歷史新高，追蹤該指數的統一 FANG+ ETF(00757-TW) 今 (3) 日跳空開高勁揚近 2%，盤中以 98.65 元締新猷，為首檔即將挑戰百元大關的海外股票 ETF。

美國商務部宣布新一波對中國晶片與 AI 出口的禁令，擴大對高頻寬記憶體和晶片製造設備的管制。不過，統一投信表示，輔助晶片設計的 EDA 工具並非此次管制重點，顯示禁令並未升級。由於晶片和設備禁令自 2019~2020 年以來就開始實施，因此新一波制裁的影響已逐步遞減。

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FOMC 利率決策會議將於 12 月 17 日至 18 日召開，目前市場屏息以待週五發布的 11 月非農就業報告，將是聯準會 12 月是否降息的重要風向球。在此之前，Fed 理事 Christopher Waller 今日表態，根據目前掌握的經濟數據，傾向於在 12 月進一步降息。

統一投信表示，目前 AI 對各科技巨頭的營收成長效益正逐漸顯現，明年 AI 的資本支出也會保持高速投入，一旦降息，有助降低資金成本，將有利科技股評價，成為各科技龍頭股的底氣。