42%半導體持股！00905規模暴增為3.68倍 拚台股反彈靠「這招」佈局
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-08 16:10
台股加權指數 12 月首周收在 23193.27 點，周線翻紅。在經濟數據支撐下 AI 基本面看好，投資人若想把握追求台股市反彈後的補漲契機，不妨考慮富蘭克林華美 00905，持股以半導體佔比 42%，主打「成長、價值、股利、品質」多因子選股策略，規模已突破 70 億，規模成長為 3.68 倍，受益人數相比年初成長 143% 來到 5 萬 5 千人。
從利多消息來看，中東地緣政治風險降溫使得市場的避險情緒趨緩、美國 4 大 CSP 資本支出持續增加，加上 6 日晚上美國公布非農就業數據，顯示新增就業人數超出市場預期，失業率保持在低位，顯示勞動市場穩健，皆代表看好 AI 未來發展應用、中經院發布的 PMI (採購經理人指數) 較上月提升顯示第四季景氣較佳，以及傳出特斯拉執行長馬斯克大額急單搶購 GB200 晶片等消息，都支撐著台股中長期基本面仍看好。
此外，外資的淨空單也再降回到 4 萬口以下。雖跡象顯示台股正朝樂觀方向邁進，然而，受到川普關稅言論的影響，市場仍預期台股短期內將繼續在震盪區間內波動。
雖然 AI 基本面看好，但投資人若怕市場過於波動或者找不到進場時機點，不妨考慮由富蘭克林華美所推出的市值型 ETF 00905（ FT 臺灣 Smart ETF），00905 主打多因子選股策略，透過成長、價值、股利、品質四大優勢精準掌握台股產業資金脈動，來達到漲時重勢：在多頭中追求更高的成長報酬；跌時重質：在空頭中找尋被低估價值的潛力公司，追求市場反彈後的補漲契機。
00905 目前前十大持股分別為台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW)、富邦金 (2881-TW)、台達電 (2308-TW)、國泰金 (2882-TW)、中華電 (2412-TW)、嘉澤 (3533-TW)、長榮航 (2618-TW)，持股以半導體佔比 42% 為主。
00905 在上半年 AI 多頭熱潮與下半年市場波動下，今年以來報酬率表現仍優異，而資產規模也持續從年初的 19 億一路增長突破 70 億；受益人數相比年初成長 143% 來到 5 萬 5 千人，顯示越來越多人關注並持有 00905，做為參與新一波 AI 熱潮的新選擇。
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