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鉅亨速報

營收速報 - 允強(2034)11月營收14.39億元年增率高達32.07％

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 14:15


允強(2034-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣14.39億元，年增率32.07%，月增率9.14%。

今年1-11月累計營收為131.93億元，累計年增率-7.04%。

最新價為19.85元，近5日股價下跌-2.93%，相關鋼鐵工業下跌-1.84%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-729 張
  • 外資買賣超：-893 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+164 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 14.39億 32% 9%
24/10 13.19億 -1% 14%
24/9 11.59億 -1% -15%
24/8 13.58億 -9% 6%
24/7 12.80億 -9% 6%
24/6 12.02億 5% -12%

允強(2034-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為不銹鋼捲(板)裁切及買賣。不銹鋼焊接鋼管之製造加工及買賣。不銹鋼角鋼,扁鐵及槽鐵等之製造加工及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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