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鉅亨速報

營收速報 - 中菲行(5609)11月營收28.15億元年增率高達43.62％

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 10:15


中菲行(5609-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣28.15億元，年增率43.62%，月增率2.48%。

今年1-11月累計營收為252.14億元，累計年增率28.84%。

最新價為82.3元，近5日股價上漲0.12%，相關航運運輸股價指數上漲0.2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-158 張
  • 外資買賣超：-144 張
  • 投信買賣超：-5 張
  • 自營商買賣超：-9 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 28.15億 44% 2%
24/10 27.47億 41% 4%
24/9 26.29億 45% 7%
24/8 24.67億 45% -4%
24/7 25.65億 51% 6%
24/6 24.19億 45% 11%

中菲行(5609-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為航空貨運承攬及海運承攬運送業務之經營、進出口貨物之報關業務。倉儲業務之經營、理貨包裝業務之經營。前項有關業務之經營及投資。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收中菲行

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