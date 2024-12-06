營收速報 - 中菲行(5609)11月營收28.15億元年增率高達43.62％
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 10:15
今年1-11月累計營收為252.14億元，累計年增率28.84%。
最新價為82.3元，近5日股價上漲0.12%，相關航運運輸股價指數上漲0.2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-158 張
- 外資買賣超：-144 張
- 投信買賣超：-5 張
- 自營商買賣超：-9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|28.15億
|44%
|2%
|24/10
|27.47億
|41%
|4%
|24/9
|26.29億
|45%
|7%
|24/8
|24.67億
|45%
|-4%
|24/7
|25.65億
|51%
|6%
|24/6
|24.19億
|45%
|11%
中菲行(5609-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為航空貨運承攬及海運承攬運送業務之經營、進出口貨物之報關業務。倉儲業務之經營、理貨包裝業務之經營。前項有關業務之經營及投資。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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