營收速報 - 崇越(5434)11月營收52.19億元年增率高達31.72％
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 14:15
今年1-11月累計營收為515.47億元，累計年增率13.68%。
最新價為301.5元，近5日股價上漲2.03%，相關電子通路上漲0.92%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-75 張
- 外資買賣超：+25 張
- 投信買賣超：-82 張
- 自營商買賣超：-18 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|52.19億
|32%
|-0%
|24/10
|52.38億
|21%
|-1%
|24/9
|53.14億
|26%
|0%
|24/8
|53.04億
|28%
|12%
|24/7
|47.48億
|15%
|5%
|24/6
|45.31億
|12%
|-1%
崇越(5434-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為半導體與光電相關產品。電子材料。環境工程。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 晶技前11月營收年增17% 超越2023年全年
- 臺鹽鹽業轉型成功 越南寧順省也來七股鹽山取經
- 12月潛力股：ITH、聯詠、千附精密
- ESG有加分！ 衛福部擬將「永續發展」列醫院評鑑 26家部醫今簽永續倡議書
上一篇
下一篇