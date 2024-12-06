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鉅亨速報

營收速報 - 崇越(5434)11月營收52.19億元年增率高達31.72％

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 14:15


崇越(5434-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣52.19億元，年增率31.72%，月增率-0.37%。

今年1-11月累計營收為515.47億元，累計年增率13.68%。

最新價為301.5元，近5日股價上漲2.03%，相關電子通路上漲0.92%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-75 張
  • 外資買賣超：+25 張
  • 投信買賣超：-82 張
  • 自營商買賣超：-18 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 52.19億 32% -0%
24/10 52.38億 21% -1%
24/9 53.14億 26% 0%
24/8 53.04億 28% 12%
24/7 47.48億 15% 5%
24/6 45.31億 12% -1%

崇越(5434-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為半導體與光電相關產品。電子材料。環境工程。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收崇越

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