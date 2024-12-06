search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 森寶(3489)11月營收1.66億元年增率高達196.85％

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 14:15


森寶(3489-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1.66億元，年增率196.85%，月增率-84.64%。

今年1-11月累計營收為22.84億元，累計年增率271.74%。

最新價為26.85元，近5日股價下跌-3.14%，相關建材營造股價指數下跌-0.86%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1 張
  • 外資買賣超：-1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 1.66億 197% -85%
24/10 10.84億 1971% 166%
24/9 4.07億 762% 383%
24/8 8,436萬 45% -4%
24/7 8,772萬 43% -10%
24/6 9,796萬 94% 1%

森寶(3489-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售。綜合營建。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報11月營收森寶

相關行情

台股首頁我要存股
森寶26.852.29%
美元/台幣32.363-0.23%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

中弱短強
森寶

86.36%

勝率

延伸閱讀


Empty