營收速報 - 森寶(3489)11月營收1.66億元年增率高達196.85％
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 14:15
今年1-11月累計營收為22.84億元，累計年增率271.74%。
最新價為26.85元，近5日股價下跌-3.14%，相關建材營造股價指數下跌-0.86%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1 張
- 外資買賣超：-1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|1.66億
|197%
|-85%
|24/10
|10.84億
|1971%
|166%
|24/9
|4.07億
|762%
|383%
|24/8
|8,436萬
|45%
|-4%
|24/7
|8,772萬
|43%
|-10%
|24/6
|9,796萬
|94%
|1%
森寶(3489-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售。綜合營建。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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