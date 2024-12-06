營收速報 - 元太(8069)11月營收30.51億元年增率高達69.91％
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 16:15
今年1-11月累計營收為288.05億元，累計年增率15.69%。
最新價為266元，近5日股價上漲0.53%，相關光電類指數上漲1.81%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-9211 張
- 外資買賣超：-6389 張
- 投信買賣超：-3012 張
- 自營商買賣超：+190 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|30.51億
|70%
|-7%
|24/10
|32.66億
|80%
|6%
|24/9
|30.96億
|25%
|1%
|24/8
|30.80億
|52%
|2%
|24/7
|30.14億
|29%
|9%
|24/6
|27.72億
|19%
|3%
元太(8069-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為電子紙顯示器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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