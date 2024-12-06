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鉅亨速報

營收速報 - 元太(8069)11月營收30.51億元年增率高達69.91％

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 16:15


元太(8069-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣30.51億元，年增率69.91%，月增率-6.57%。

今年1-11月累計營收為288.05億元，累計年增率15.69%。

最新價為266元，近5日股價上漲0.53%，相關光電類指數上漲1.81%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-9211 張
  • 外資買賣超：-6389 張
  • 投信買賣超：-3012 張
  • 自營商買賣超：+190 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 30.51億 70% -7%
24/10 32.66億 80% 6%
24/9 30.96億 25% 1%
24/8 30.80億 52% 2%
24/7 30.14億 29% 9%
24/6 27.72億 19% 3%

元太(8069-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為電子紙顯示器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收元太

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