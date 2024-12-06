營收速報 - 京鼎(3413)11月營收16.08億元年增率高達43.84％
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 14:15
今年1-11月累計營收為148.68億元，累計年增率25.3%。
最新價為320元，近5日股價上漲5.08%，相關半導體業上漲6.64%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-225 張
- 外資買賣超：+53 張
- 投信買賣超：-290 張
- 自營商買賣超：+12 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|16.08億
|44%
|0%
|24/10
|16.05億
|49%
|-1%
|24/9
|16.16億
|55%
|0%
|24/8
|16.13億
|55%
|17%
|24/7
|13.82億
|54%
|6%
|24/6
|13.03億
|20%
|7%
京鼎(3413-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體設備、次系統及系統整合。平面顯示器設備、次系統及系統整合。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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