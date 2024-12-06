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鉅亨速報

營收速報 - 京鼎(3413)11月營收16.08億元年增率高達43.84％

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 14:15


京鼎(3413-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣16.08億元，年增率43.84%，月增率0.21%。

今年1-11月累計營收為148.68億元，累計年增率25.3%。

最新價為320元，近5日股價上漲5.08%，相關半導體業上漲6.64%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-225 張
  • 外資買賣超：+53 張
  • 投信買賣超：-290 張
  • 自營商買賣超：+12 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 16.08億 44% 0%
24/10 16.05億 49% -1%
24/9 16.16億 55% 0%
24/8 16.13億 55% 17%
24/7 13.82億 54% 6%
24/6 13.03億 20% 7%

京鼎(3413-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體設備、次系統及系統整合。平面顯示器設備、次系統及系統整合。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收京鼎

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