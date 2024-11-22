〈緯創法說〉川普2.0美國優先 林憲銘：緯創全球布局具韌性 影響不大
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-22 17:31
緯創 (3231-TW) 今 (22) 日召開法說會，市場關心川普重返白宮是否對緯創產生影響，對此董事長林憲銘親自回應，緯創在全球多處早已布局，以目前的狀態而言，緯創的布局具有韌性，以因應不同的要求與變化。
林憲銘指出，對於美國新任總統川普上任後，對緯創在生產策略上是否有所影響，以緯創目前的全球布局來看，無論未來要求美國製造、關稅或是區域管制等，緯創都有很好的韌性，可以很快速的調整策略，因此川普上任對緯創的供應鏈及營運影響不大。
此外，林憲銘也認為，未來中美之間的貿易不協調及貿易競爭的情況將持續，因此中國方面的營運可能受到影響，目前狀況未明，還需時間觀察。不過林憲銘強調，緯創已經做好相關因應措施以及備援方案，對客戶影響不大。
總經理林建勳則補充，目前 AI 伺服器主要在台灣生產，竹北新廠預計明年第一季完工，並投入營運。海外方面，亞洲除了中國以外，還有越南廠及馬來西亞廠；美洲則有墨西哥廠，以生產伺服器為主，未來也會生產 AI 伺服器；歐洲部分，則有捷克廠。
林建勳進一步說明，以各地區營收比重來看，中國的營收占比已經低於 5 成，而台灣、越南以及墨西哥廠則是未來成長較為顯著的 3 個廠區，但什麼產品會在哪邊生產，主要還是以客戶需求為主。
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