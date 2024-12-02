緯創數位轉型成果獲肯定 榮獲Gartner亞太區先進製造創新獎

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-02 13:28

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緯創 (3231-TW) 今 (2) 日宣布，榮獲 Gartner 亞太區先進製造創新獎，為台灣唯一獲獎的製造業者。緯創以「創新：利用數位孿生建構未來工廠」專案，獲得國際評審認可，展現數位技術的優勢。

AI 伺服器需求爆發性成長，緯創為因應短時間內出現的強大需求，在 3 個月內成功建置新工廠，且不到 1 個月，良率與產出即達標。面對傳統方式無法滿足市場需求的挑戰，緯創透過結合數位孿生與先進技術，以創新策略提高生產效能。

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緯創透過多為技術整合，打造未來工廠。運用輝達 (NVDA-US)Omniverse 平台，搭配 DGX A100 訓練 AI 模型，完成新工廠的規劃與建置。

緯創進一步說明，主要有三大技術應用，包括透過 CloudXR 及平板電腦，讓工程師可以即時在工地查看未來工廠模型並討論；第二是使用輝達 Modulus 預測 Run-in room 的設計與溫度分佈；最後是結合 Omniverse 與 Flexism 模擬並產出瓶頸與最佳化生產布局。