〈焦點股〉緯創AI產品展望正向 股價價量齊揚

緯創早盤以 123 元開高走高，盤中最高漲至 126 元，漲逾半根停板，截至午盤 11 點 50 分，股價暫報 124.5 元，漲幅約 5.06%，成交更爆量超過 8 萬張。至於三大法人近日籌碼動向，上周三大法人賣超 1.1 萬張。

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林建勳表示，雖然機櫃毛利率較低，但相信利潤還是可以合理成長。此外，緯創也已將元鈦的水冷散熱解決方案導入旗下產品中，並採用其他廠商所生產的散熱元件，以提高產品價值。