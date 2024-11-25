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〈焦點股〉緯創AI產品展望正向 股價價量齊揚

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-25 12:18

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緯創AI產品展望正向，股價價量齊揚。(圖：shutterstock)

緯創 (3231-TW) 上周召開法說會，釋出 AI 最新展望，指出 AI 相關營收將季增雙位數，也看好明年營收躍增三位數，激勵今 (25) 日股價上攻，漲逾半根停板，成交爆量超過 8 萬張。 

緯創早盤以 123 元開高走高，盤中最高漲至 126 元，漲逾半根停板，截至午盤 11 點 50 分，股價暫報 124.5 元，漲幅約 5.06%，成交更爆量超過 8 萬張。至於三大法人近日籌碼動向，上周三大法人賣超 1.1 萬張。 


緯創總經理林建勳表示，輝達 (NVDA-US)GB200 NVL72 機櫃已在第四季開始出貨，雖然仍為小量出貨，但看好第四季毛利率將較第三季有所成長，且機櫃與主機板為明年第一季重要成長動能，其中機櫃有望大幅成長。 

林建勳表示，雖然機櫃毛利率較低，但相信利潤還是可以合理成長。此外，緯創也已將元鈦的水冷散熱解決方案導入旗下產品中，並採用其他廠商所生產的散熱元件，以提高產品價值。 

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緯創電子五哥輝達GB200AI伺服器

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