〈醫療科技展〉鴻海3款CoDoctor產品取得TFDA上市許可 布局護理機器人

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-05 19:43

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鴻海 (2317-TW) B 事業群暨數位健康總經理姜志雄今 (5) 日表示，旗下 3 款 CoDoctor 系列產品成功取得衛生福利部食藥署 (TFDA) 醫療器材上市許可，逐步應用於多元場域，並在依循集團「3+3」戰略下，布局護理機器人產品。

鴻海與工研院共同發起的台灣數位健康大聯盟 (HiMEDt) 今日舉辦第三屆重磅研討，以「生命科學之主權式 AI」(Life Science of Autonomous AI) 為主題，會匯聚產、官、學、醫療、慈善等多領域領袖，共同分享跨界創新與整合實踐成果。

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鴻海旗下 CoDoctor Pro 智合醫多功能檢測儀專業版、CoDoctor Home 智合醫多功能檢測儀居家版，以及 CoDoctor Eye 手持式智慧影像擷取儀與影像管理平台，均成功取得 TFDA 醫療器材上市許可。

同時，鴻海持續深耕數位健康，並與台灣數位健康大聯盟的指標醫院夥伴合作 CoDoctor AI 輔助診斷模型，建立六大醫學圖像及影像類巨量醫學模型 (Large Medicine Model) 與數位孿生 (Digital Twin) 的應用。

具體臨床實踐涵蓋眼底影像判讀、單導心電判讀、胸腔肺癌早期診斷、攝護腺腫瘤位置偵測、子宮肌瘤自動偵測，以及冠心病與乳癌的數位孿生模擬等多項突破性特色應用。

姜志雄指出，生命科學領域的主權式 AI 結合台灣的醫療科學與數據科學，是台灣的強項，鴻海在醫療產業的定位是生態整合者 (ecosystem integrator)，數位健康的發展是一項關乎國家永續發展的工程，需要一步一腳印。

他也強調，AI 並非要取代醫生，而是輔助醫護人員分擔壓力，建立長期的信任關係，實現醫療與科技的協同效應，為台灣的醫療體系帶來長久的價值。

在本次研討會上，HiMEDt 數位健康聯盟正式宣布 7 家新成員加入，包括奇美醫院、臺北醫學大學附設醫院、羅氏大藥廠、耕莘醫院、昇捷建設、諾貝爾眼科以及大同世界科技。

新成員的加入不僅拓展了數位健康生態的應用範圍，更有效推動在宅醫療的實踐成果，並深入偏鄉及原鄉地區，落實眼底 AI 篩查服務，以科技賦能數位健康的照護與管理。