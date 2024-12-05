〈醫療科技展〉友達智慧醫療事業明年可望成長2成 聚焦三大應用
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-05 17:34
面板大廠友達 (2409-TW) 智慧醫療事業群總經理廖世宏今 (5) 日表示，醫療事業今年營收估年增雙位數，明年增福更大、可望成長 2 成，未來發展聚焦醫療面板、X 光感測器以及 AI 解決方案三大應用。
友達此次與子公司達擎、友達耘康、原色口腔數位，擴大集結 15 家合作夥伴聯手參加醫療科技展，並展出 3D 手術影像、手術流程管理、AI 輔助診斷、智慧牙技整合及中醫數位化檢測五大領域應用。
廖世宏指出，目前達擎醫療面板在全球市占率達 3 成、排名第一，將持續擴大規模、鞏固市場領導地位；X 光感測器則為全球第二，從關鍵零組件開始，朝模組化、軟硬整合解決方案發展。
在 AI 方案上，友達也取得經濟部、高雄市政府共同推動亞灣 2.0 大型研發專案，預計明年底前進行驗證；廖世宏表示，目前友達三大營運支柱中，垂直場域占比約 13%，智慧醫療事業群在其中佔了一個蠻重要的位置。
友達強調，持續以顯示技術為核心，結合 3D、AI 等數位創新科技，探索智慧醫療升級的新契機，並透過跨域整合生態圈夥伴的量能，完善精準醫療、智慧醫療、預防醫療的事業版圖，共同建構醫療生態圈價值鏈。
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