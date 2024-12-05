〈醫療科技展〉友達智慧醫療事業明年可望成長2成 聚焦三大應用

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在 AI 方案上，友達也取得經濟部、高雄市政府共同推動亞灣 2.0 大型研發專案，預計明年底前進行驗證；廖世宏表示，目前友達三大營運支柱中，垂直場域占比約 13%，智慧醫療事業群在其中佔了一個蠻重要的位置。