還年輕心情還不定？5成新鮮人換過工作 3成4已fire兩個老板 46.6%嫌薪水低離職

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-06 12:17

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主計處公布「113 年人力運用調查」，結果顯示其中有約 36.76%、近 15 萬人有工作機會卻未就業，不乏今年剛畢業的新鮮人。根據 1111 人力銀行的調查，今年的畢業生，有近五成的新鮮人已經換過工作，而在這群曾經轉職的年輕人中，更有 34.4% 換了第三份工作。

進一步分析，薪資不滿意高居榜首 （46.6%），其次是對工作缺乏成就感 （35.5%），以及不適應企業文化（26.6%）。此外 24.4% 的新鮮人將「常態加班」與「工作時間過長」列為離職的考量因素。頻繁的轉職行為，反映出台灣職場對新鮮人的吸引力與支持不足，尤其是在薪資議題上，顯得格外突出。

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調查也顯示，2024 年新鮮人的平均起薪 31,650 元，相較去年的 31,452 元，雖然略為成長 198 元 (0.6%)，不過卻有四分之一的新鮮人薪資落在基本工資 27,470 元，相當貼近勞動部認定的 31,000 元以下為低薪，這樣的差距揭示出他們在求職市場中的弱勢地位，更意味著多數剛踏入職場的年輕人，不得不接受「起薪低」的現實。調查更直指，在物價高漲的時代，今年新鮮人期待薪資能有 38,870 元，但和實際起薪相比，有著 7,220 元的明顯相距。

根據 1111 人力銀行公關經理曾仲葳的觀察，今年畢業的 Z 世代年輕人，在選擇正職工作時，除了薪資外，還特別在意公司福利、工作時間、工作內容，以及職場氛圍。他們追求的不僅是成就感，還希望能在健康的企業文化中成長，拒絕停留於「有毒的職場文化」。傳統的「菜鳥應該多做一些」、「新人加班學習」等刻板觀念，對於這一代人已經失去吸引力。Z 世代更重視工作與生活的平衡，勇於對不合理的工作環境說不，展現出新時代職場價值觀的轉變。