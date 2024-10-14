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南亞子公司SAYA餘創推進織物回收技術 2025年量產化學回收絲

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-14 10:47

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南亞子公司SAYA餘創推進織物回收技術 2025年量產化學回收絲。(圖：shutterstock)

南亞塑膠 (1303-TW) 今 (14) 日宣布，旗下永續品牌「SAYA 餘創」在織物回收領域取得重大突破，預計於 2025 年啟動全化學回收絲量產，有望解決現今服飾織品難以回收的問題。

南亞塑膠董事長吳嘉昭表示，SAYA 已在織物回收方面取得 48 篇跨國專利，涵蓋紡織品脫色、解聚及前處理等多項技術，能夠有效處理舊衣及混紡織物，為紡織業的永續發展開闢新路。


因應全球對永續紡織品的需求，南亞已建立全方位織物回收產線，提供一站式垂直整合服務。公司利用 AI 織物分揀技術，選擇最適合的回收方法，並運用關鍵技術去除織物染料及不純物，分離異材質，以確保紗線品質。

南亞還積極擴大織物回收網絡，除了申請經濟部「網絡式聚酯纖維回收再生計畫」鎖定國內料源外，還在美國南卡廠與越南廠設立織物回收基地，並與越南成衣供應鏈合作，建立完整的織物回收生態鏈。

除了織物回收技術，南亞在本次台北紡織展上還展示了多項創新環保產品，包括 Chromuch® 節水染色原著色絲、Nyudex-TPEE 新型彈性絲等，南亞聚酯原著色絲更成為全球首家獲得 Bluesign® 認證的產品，彰顯了公司在永續發展方面的領先地位。

南亞自 2007 年開始致力於回收寶特瓶生產高附加價值的長纖維產品，SAYA 品牌旗下的 Rscuw 織物回收絲更是台灣首家量產的規模化織物回收產線，領先業界獲得 GRS 回收雙認證。

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南亞塑膠塑化ESG

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