超級電容果然大噴出，接下來要接棒的族群就是「AI珍珠」
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 08:28
台股一口氣站上月線，月線尚未確實翻揚，不過只要能夠維持住，多方就是持續控盤，12 月迎來紅包行情，還有明年第一季的作夢行情，持續偏多思考偏多操作，操作上不要去追漲多的個股，資金會輪動到股價低位階而且有未來有營收有題材的族群，例如，IC 設計，矽智財，ABF 等。
大華國際投顧蘇建豐認為，11 月最火熱的族群，莫過於 BBU 概念，基本上只有 AES-KY(6781-TW) 和順達 (3211-TW) 是實際受惠者，其餘公司像新盛力 (4931-TW)，興能高 (6558-TW) 等，都還未切入 BBU，更別說出貨了，股價漲幅大，後面上漲空間有限，風險高，不建議過度追價；上週就與投資朋友分享，要留意超級電容，基本上要用 BBU 就是要用超級電容，兩者相輔相成，但是股價位階低，股價上漲空間較大，這周果然就噴出了，當然短線急漲也不要過度追價，拉回再留意，例如，金山電 (8042-TW)，日電貿 (3090-TW)，九豪 (6127-TW)，華容 (5328-TW)，凱美 (2375-TW)，立隆電 (2472-TW) 等。
蘇建豐三周前開始分享網通產業，股價低位階，低檔轉強，是好標的，這周股價都往上攻擊。領頭羊，智邦 (2345-TW)，友訊 (2332-TW)，神準 (3558-TW)，兆勁 (2444-TW)；後面可留意，譁裕 (3419-TW)，智易 (3596-TW)，仲琦 (2419-TW)，明泰 (3380-TW)，中磊 (5388-TW)，啟碁 (6285-TW) 等。
網通尖兵 - 兆勁，11/21 邀請 200 名投資朋友當見證人，股價連續創高，短期均線乖離大，把獲利放口袋，持股 16~18.5 元，獲利 + 15%，收回資金佈局新飆股，繼續搶錢。
AI 散熱持續成長，奇鋐 (3017-TW)，雙鴻 (3324-TW)，高力 (8996-TW) 股價持續墊高；尤其是 AI 中被隱沒的珍珠，連接器 / 線，光纖電纜產業迎來爆發期，根據機構預估，2023~2025 年資料量年複合成長率高達 23%，網通設備傳輸速度勢必升級，過往舊式乙太網路以銅纜為主，目前 100Gbit/s 規格以光纖為主，光纖傳輸的連接器 / 線都有升級空間，領頭羊嘉澤 (3533-TW) 率先創高，帶動嘉基 (6715-TW)，萬旭 (6134-TW)，佳必琪 (6197-TW)，鴻呈 (6913-TW)，宏致 (3605-TW)，凡甲 (3526-TW)。
【超級英雄 - 嘉基 (6715-TW)】光纖線材成長大爆發，10 月營收年增 27.9%，股價站回所有均線轉強，股價慢慢墊高，突破 204.5 元會加速噴出，潛在上漲空間 + 30~50%，低檔佈局，迎接獲利行情。
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
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