超級電容果然大噴出，接下來要接棒的族群就是「AI珍珠」

台股一口氣站上月線，月線尚未確實翻揚，不過只要能夠維持住，多方就是持續控盤，12 月迎來紅包行情，還有明年第一季的作夢行情，持續偏多思考偏多操作，操作上不要去追漲多的個股，資金會輪動到股價低位階而且有未來有營收有題材的族群，例如，IC 設計，矽智財，ABF 等。