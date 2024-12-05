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鉅亨速報

營收速報 - 海悅(2348)11月營收10.54億元年增率高達90.83％

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 14:15


海悅(2348-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣10.54億元，年增率90.83%，月增率-60.9%。

今年1-11月累計營收為95.86億元，累計年增率103.35%。

最新價為173.5元，近5日股價上漲3.18%，相關其 他上漲0.64%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-154 張
  • 外資買賣超：-200 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+46 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 10.54億 91% -61%
24/10 26.95億 388% 325%
24/9 6.34億 17% -2%
24/8 6.47億 21% 4%
24/7 6.20億 20% -1%
24/6 6.23億 9% 19%

海悅(2348-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為不動產代銷及仲介、廣告服務、管理顧問、住宅及大樓開發租售。國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收海悅

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