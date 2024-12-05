營收速報 - 海悅(2348)11月營收10.54億元年增率高達90.83％
鉅亨網新聞中心 2024-12-05 14:15
今年1-11月累計營收為95.86億元，累計年增率103.35%。
最新價為173.5元，近5日股價上漲3.18%，相關其 他上漲0.64%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-154 張
- 外資買賣超：-200 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+46 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|10.54億
|91%
|-61%
|24/10
|26.95億
|388%
|325%
|24/9
|6.34億
|17%
|-2%
|24/8
|6.47億
|21%
|4%
|24/7
|6.20億
|20%
|-1%
|24/6
|6.23億
|9%
|19%
海悅(2348-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為不動產代銷及仲介、廣告服務、管理顧問、住宅及大樓開發租售。國際貿易業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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