營收速報 - 達輝-KY(5276)11月營收8,912萬元年增率高達113.82％
鉅亨網新聞中心 2024-12-05 16:15
達輝-KY(5276-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣8,912萬元，年增率113.82%，月增率-5.61%。
今年1-11月累計營收為8.12億元，累計年增率10.09%。
最新價為20.1元，近5日股價上漲3.88%，相關其他類指數上漲2.65%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1 張
- 外資買賣超：+3 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|8,912萬
|114%
|-6%
|24/10
|9,441萬
|52%
|12%
|24/9
|8,441萬
|27%
|-2%
|24/8
|8,629萬
|11%
|11%
|24/7
|7,796萬
|36%
|22%
|24/6
|6,375萬
|-13%
|-15%
達輝-KY(5276-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為汽、機車專用配線束。機車位置燈、機車儀錶。汽車嬰兒安全設備。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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