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營收速報 - 達輝-KY(5276)11月營收8,912萬元年增率高達113.82％

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 16:15


達輝-KY(5276-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣8,912萬元，年增率113.82%，月增率-5.61%。

今年1-11月累計營收為8.12億元，累計年增率10.09%。

最新價為20.1元，近5日股價上漲3.88%，相關其他類指數上漲2.65%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1 張
  • 外資買賣超：+3 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 8,912萬 114% -6%
24/10 9,441萬 52% 12%
24/9 8,441萬 27% -2%
24/8 8,629萬 11% 11%
24/7 7,796萬 36% 22%
24/6 6,375萬 -13% -15%

達輝-KY(5276-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為汽、機車專用配線束。機車位置燈、機車儀錶。汽車嬰兒安全設備。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收達輝-KY

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