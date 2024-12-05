市場需求旺季過 晶技11月營收估較10月下滑約2-3%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-05 11:58

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頻率元件廠晶技 (3042-TW) 已進入需求淡季的第四季，法人估晶技 11 月營收將再較 10 月的 11.64 億元下滑 2-3%，依這樣的營收下滑幅度估算，晶技 11 月營收仍可維持在 11.2 億元的水準，仍較 2023 年同月 10.36 億元 增長 8%。

由於消費電子的需求旺季己過，同時在出貨結構、營收規模的變化之下，晶技自結 2024 年 10 月毛利率下滑到 33.66%，爲全年單月低點，單月稅前盈餘 2.52 億元，年增 10.4%，每股稅前盈餘 0.74 元。

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晶技 2024 年前 10 月營收已突破百億元，達 105.09 億元，自結毛利率 35.52%，稅前盈餘 21.42 億元，年增 18.4%，每股稅前盈餘 6.25 元。

晶技現階段的營收以先進網通、AI 生態系及車用電子的三大主軸，晶技在海外的新增生產基地也將在第四季起陸續投產，其中並以浙江寧波的晶創電子車用頻率元件生產最先投產，而在印尼的新設置生產基地，則預計將在 2025 年首季投產。

晶技 2024 年 1-10 月營收爲 105.9 億元，年增 18.02%，法人估全年營收可望達雙位數成長目標，同時，對於及車用電子應用也將站上 20% 以上的營收比重；車用頻率元件占營收 35% 爲中長期目標。

晶技在中國大陸的寧波設立晶創電子的車用頻率元件專用廠，大舉搶攻汽車電子應用比率的提高商機，寧波設立晶創電子目前土木工程完工，正在進行設備的進廠建置階段，最快在 2024 年第四季底投產。

晶技主管指出，就新生產線的投產狀況，寧波設立晶創電子將早於印尼廠。