瓊瑤去世！家族企業造就「瓊瑤經濟」捧紅近百明星

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-05 09:40

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知名作家瓊瑤周三（4 日）驚傳在淡水區住家輕生，享壽 86 歲。瓊瑤與平鑫濤這對夫婦創造的「瓊瑤經濟」，共賺取了約上億美元，捧紅了林青霞、林心如等近百名明星。

瓊瑤本名陳喆，出生於四川成都，祖籍湖南衡陽。1949 年，隨父母到台灣生活，中學時開始寫作生涯。1955 年，以「心如」為筆名發表小說《雲影》。1963 年，出版首部長篇小說《窗外》。

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瓊瑤言情系列作品 40 年來暢銷華語世界。瓊瑤與平鑫濤創造的「瓊瑤經濟」，共賺取了約上億美元，捧紅了近百名明星。

《第一財經》指出，「瓊瑤經濟」的背後是她的家族企業，平鑫濤為其經紀人、出版人，經營皇冠出版集團（皇冠文化集團前身），瓊瑤所有作品均由該公司出品。

皇冠文化集團旗下皇冠文化出版公司的出版路線以文學類為主，是台灣最重要、最具規模的文學書出版社。旗下擁有眾多知名作家，包括張愛玲、三毛、張小嫻等。

瓊瑤著有 60 多部言情小說，大量作品都被改編成電視劇。包括《庭院深深》、《六個夢》系列、《梅花三弄》系列、《還珠格格》系列。

其中，《還珠格格》第一、二部不僅在中國市場大受歡迎，在日韓有著不錯的收視率。由湖南衛視和瓊瑤再次聯手合拍的《新還珠格格》於 2011 年上映。

除了平鑫濤創辦的皇冠出版集團，瓊瑤旗下還有三家影視公司，可人公司屬於瓊瑤，怡人公司和仲傑公司的總經理是瓊瑤的媳婦何秀瓊，兒子陳中維負責製作。

天眼查 App 顯示，怡人傳播公司成立於 1985 年 10 月，負責人為何琇瓊，資本總額新台幣 1,000 萬元。知識產權信息顯示，該公司已註冊「瓊瑤」、「還珠格格」商標，國際分類涉及餐飲住宿、網站服務等。

「瓊瑤經濟」造就的不僅是家族人員，也捧紅了不少明星。歸亞蕾 21 歲時主演了電影《煙雨濛濛》，在劇中出演依萍，憑這個角色獲獎，就此展開演藝生涯。