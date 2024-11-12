晶技新增海外生產基地Q4起投產 仍看好車用市場成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-12 09:47

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晶技 (3042-TW) 在現階段的營收以先進網通、AI 生態系及車用電子的三大主軸，晶技在海外的新增生產基地也將在第四季起陸續投產，其中並以浙江寧波的晶創電子車用頻率元件生產最先投產，而在印尼的新設置生產基地，則將在 2025 年首季投產。

晶技 2024 年 1-10 月營收爲 105.9 億元，年增 18.02%，法人估全年營收可望達雙位數成長目標，同時，對於及車用電子應用也將站上 20% 以上的營收比重；車用頻率元件占營收 35% 爲中長期目標。

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晶技在中國大陸的寧波設立晶創電子的車用頻率元件專用廠，大舉搶攻汽車電子應用比率的提高商機，寧波設立晶創電子目前土木工程完工，正在進行設備的進廠建置階段，最快在 2024 年第四季底投產。

晶技主管指出，就新生產線的投產狀況，寧波設立晶創電子將早於印尼廠。

以晶技的營運走勢來看，車用 16% 提升到 21% 的成長幅度最大， 車用電子元件屬毛利率較優的產品應用類別，而晶技自 2008 年開始開拓車用應用至今，產品已獲包括 Continental、BOSCH 兩大汽車電子體系的 AVL 認證，目前來看，不管燃油車或電動車，在智慧座艙、ADAS 及車聯網應用的需求都在上揚。