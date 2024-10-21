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晶技車用元件營收比重站上20% 寧波專用廠年底投產

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-21 10:30

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晶技執行長林萬興。(鉅亨網記者張欽發攝)

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 目前的營收以先進網通、AI 生態系及車用電子應用的三大主軸，法人估計，晶技 2024 年全年營收可望達雙位數成長目標，同時，對於及車用電子應用也將站上 20% 以上的營收比重；車用頻率元件占營收 35% 爲中長期目標

晶技在中國大陸的寧波設立晶創電子的車用頻率元件專用廠，大舉搶攻汽車電子應用比率的提高商機，寧波設立晶創電子目前土木工程完工，正在進行設備的進廠建置階段，最快在 2024 年年底投產。


以晶技今年上半年的營運走勢來看，車用 16% 提升到 21% 的成長幅度最大， 車用電子元件屬毛利率較優的產品應用類別，而晶技自 2008 年開始開拓車用應用至今，產品已獲包括 Continental、BOSCH 兩大汽車電子體系的 AVL 認證，目前來看，不管燃油車或電動車，在智慧座艙、ADAS 及車聯網應用的需求都在上揚。

晶技 9 月營收登 13 億元，月增 16.88%，年增 7.94%，自結單月毛利率也下滑到 34.21%，單月稅前盈餘爲 2 億元，年減 29.3%，1-9 月稅前賺 18.9 億元，每股稅前盈餘 5.51 元。晶技在 2024 年 1-9 月稅前盈餘 18.9 億元 ，年增 19.6%，每股稅前盈餘 5.51 元。

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晶技營收車用石英ADAS

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