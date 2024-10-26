〈熱門股〉晶技獲外資買盤助攻突破盤整區周漲6.52% 線型轉多

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-26 09:44

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晶技 (3042-TW) 的營收以先進網通、AI 生態系及車用電子應用爲三大主軸，法人估計，晶技 2024 年全年營收可望達雙位數成長目標，同時，對於及車用電子應用也將站上 20% 以上的營收比重，中長期目標則訂在 35%，本周股價在獲外資買超 6082 張的挹注並突破平台整理區，收在 119 元，周漲 6.52%。

頻率元件廠晶技在中國大陸的寧波設立晶創電子的車用頻率元件專用廠，大舉搶攻汽車電子應用比率的提高商機，寧波設立晶創電子目前土木工程完工，正在進行設備的進廠建置階段，最快在 2024 年年底投產。晶技頻率元件產品已獲包括 Continental、BOSCH 兩大汽車電子體系的 AVL 認證，目前來看，不管燃油車或電動車，在智慧座艙、ADAS 及車聯網應用的需求都在上揚。

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晶技自結在 2024 年 1-9 月稅前盈餘 18.9 億元 ，年增 19.6%，每股稅前盈餘 5.51 元。同時，晶技成交量連續三周遞增，本周股價最高達 124.5 元，收在 119 元，股價周漲 6.52% 並突破 4 個月來的平台整理區站上所有均線，技術線型呈現多頭排列，單日成交量能如能超越 4724 張的 5 日均量，將有助於攻克 124.5 元的波段高點。