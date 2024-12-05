〈焦點股〉虎門深耕半導體領域 亮燈漲停 創1個月來新高
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-05 11:01
虎門科技 (6791-TW) 宣布將在台導入德國 Polytec 高階白光干涉儀，未來有助拓展在半導體、精密光學、微機電、航空航天和醫療等高精度要求的市場版圖，股價今 (5) 日攻上漲停板 158 元，回升至近一個月高價。
據市場研究，全球表面測量設備市場年複合成長率約 6-8%，主要成長動能來自半導體和精密製造應用領域，市場規模達數十億美元。
虎門表示，目前半導體和精密製造領域客戶占比高，引進 Polytec 白光干涉儀可更準確測量並控制表面質量，減少後期的返工或質量問題，有利深化與客戶關係。
Polytec 是國際上知名的高精度測量儀器製造商，Polytec 的白光干涉儀主要用於精密表面形貌與粗糙度的測量，以高精度、非接觸式測量與易於操作而著稱。
虎門前三季營收 4.86 億元，年增 14.39%，稅後純益 7239 萬元，年增 19.35%，每股純益 (EPS)3.47 元，均創同期新高紀錄，而 10 月合併營收 5920 萬元，年增 14.19%，也創同期新高，整體走在成長趨勢上。
此外，虎門表示，轉投資儲能系統、電網建置的協同能源已轉虧為盈，貢獻業外投資收益。
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