壯大半導體鏈 台灣日東電工斥資44.83億高雄新廠今動土

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-04 18:17

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為因應全球市場日益增長的需求，提升產品全球供應能力，進一步鞏固台灣作為 Nitto 集團在亞太地區的重要生產基地的地位，台灣日東電工公司投資新台幣 44.83 億元，參與高雄前鎮科技產業園區儲運用地老舊廠房更新，於今 (4) 日舉行動土典禮，規劃興建地下 1 層、地上 5 層的廠房、研發及行政大樓（租地面積為 1 萬 214 平方公尺），並整合園區內之廠房，以達最佳營運及生產效率。

經濟部次長何晉滄表示，台灣日東電工公司自民國 58 年設立於高雄加工出口區，除提供優質產品及服務予客戶外，也創造許多就業機會，對台灣經濟貢獻卓著，現在更用具體行動加碼投資，展現對台灣支持。並指出日東公司除提供全球半導體及汽車產業 PVC 膠帶，本身也具備強勁的技術研發、專利能量，有助提供臺灣技術升級，日東公司新工廠的投資，體現台日間在半導體產業聚落的互補和支持。

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何晉滄指出，台灣是日本第四大貿易夥伴，112 年雙邊貿易總額為 757.69 億美元，這樣的經貿成績顯示台日之間產業互助及發展。台灣在地緣政治下，在全球半導體產業發展及供應鏈的重組中，舉足輕重，希望台商及外商能夠繼續投資台灣，結合台灣各個產業優勢，作為拓展海外市場的利基，繼續壯大台灣。

台灣日東電工一直專注於高性能 PVC 膠帶及電子部品用膠帶的生產。隨著電動汽車和電子產品需求的持續增加，電氣絕緣膠帶的市場需求也穩步上升，該公司致力於不斷提升產品性能，以滿足市場變化並保持全球領先地位。除 PVC 膠帶外，也積極生產應用於半導體製造的電子部品膠帶。其代表產品之一為熱剝離膠帶 (REVALPHA™)，此產品可在常溫下強力黏合，並於加熱後輕鬆剝離，是推動自動化生產與節省人力的理想材料。另一項創新產品為通音膜 (TEMISH™)，具有高度透氣性且可有效防止水分及灰塵滲入，廣泛用於電子裝置的保護。