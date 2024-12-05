〈焦點股〉Salesforce上修財測 資服股歡呼 多檔亮漲停燈

隨著 AI 應用快速發展，Salesforce 表示，Agentforce 已拿下多筆訂單，將逐漸發酵。

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國內資訊軟體業者受到相關訊息激勵，股價大漲，緯軟表示，聚除了互聯網和新能源業務的持續發展外，近期也在遊戲市場見到新契機，將積極開拓新客戶，尋求更多增長機會。