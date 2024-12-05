〈焦點股〉Salesforce上修財測 資服股歡呼 多檔亮漲停燈
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-05 10:33
美國 CRM 軟體巨擘 Salesforce 公布上季營收超預期，更調高年度營收財測下限，反映雲端產品需求強勁，激勵台股資訊軟體業今 (5) 日連袂大漲，緯軟 (4953-TW)、全景軟體 (8272-TW) 和智聯服務 (6751-TW) 亮燈漲停，虎門科技 (6791-TW)、倍力 (6874-TW)、東捷資訊 (6697-TW) 和叡揚 (6752-TW) 等也大漲半根停板之上。
隨著 AI 應用快速發展，Salesforce 表示，Agentforce 已拿下多筆訂單，將逐漸發酵。
國內資訊軟體業者受到相關訊息激勵，股價大漲，緯軟表示，聚除了互聯網和新能源業務的持續發展外，近期也在遊戲市場見到新契機，將積極開拓新客戶，尋求更多增長機會。
緯軟日前公告 10 月合併營收打破傳統淡月，再次創同期新高紀錄。
虎門表示，受惠 AI 應用推動，CAE(電腦輔助工程) 市場成長空間大，將持續增加產品線，滿足客戶需求；目前虎門 CAE 解決方案包括結構強度分析、高低電磁分析、多體機構運動、耦合物理分析、熱流散熱分析、積層製造優化等，並推出加速運算和生成式 AI 解決方案。
虎門今年以來每季營收均創同期新高，主要來自半導體、散熱、無線通訊、軍工、電子零組件、法人研發單位等產業客戶需求。
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