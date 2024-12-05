美國擴大半導體出口管制 中國貿促會怒：一意孤行 破壞全球供應鏈合作
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-05 08:10
近日美國政府宣布擴大對華半導體出口管制，中國貿促會周三（4 日）表示，工商界堅決反對美方濫用出口管制措施，對中國企業實施長臂管轄。
據《財聯社》報導，中國貿促會發言人周三說，美方對中國相關行業企業的經濟脅迫和封鎖打壓，嚴重違反市場經濟規律和公平競爭原則。美方無視國際經貿規則，一意孤行，破壞全球供應鏈穩定合作，將對美國企業等全球半導體行業造成嚴重影響。
中國貿促會發言人稱，全球半導體行業一直密切交流合作。濫用單邊制裁措施，會嚴重影響全球半導體產業合作發展基礎。維護半導體行業等全球供應鏈韌性和穩定，是推動世界經濟持續發展的重要保障，符合國際社會和各國企業的共同利益。
中國工商界呼籲美方立即停止採取單邊限制措施，遵守國際經貿規則，以實際行動促進全球半導體產業健康發展，維護全球供應鏈安全穩定，將全球供應鏈打造成「世界共贏鏈」。
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