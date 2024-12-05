美國擴大半導體出口管制 中國貿促會怒：一意孤行 破壞全球供應鏈合作

據《財聯社》報導，中國貿促會發言人周三說，美方對中國相關行業企業的經濟脅迫和封鎖打壓，嚴重違反市場經濟規律和公平競爭原則。美方無視國際經貿規則，一意孤行，破壞全球供應鏈穩定合作，將對美國企業等全球半導體行業造成嚴重影響。

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中國貿促會發言人稱，全球半導體行業一直密切交流合作。濫用單邊制裁措施，會嚴重影響全球半導體產業合作發展基礎。維護半導體行業等全球供應鏈韌性和穩定，是推動世界經濟持續發展的重要保障，符合國際社會和各國企業的共同利益。